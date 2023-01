Samsung hat den Prototyp eines neuen Displays mit zugehörigem Scharnier vorgestellt. Das "Flex In & Out" lässt sich nach innen und außen falten. Das Scharnierdesign sorgt für eine weniger sichtbare Falte - und kommt wohl schon mit dem Galaxy Z Fold 5. Das U-förmige Scharnier in Samsungs Falt-Handy Galaxy Z Fold 4 ärgert viele Nutzer:innen. Denn es sorgt dafür dass im zusammengeklappten Zustand eine auffällige Falte zu sehen und spüren ist. ...

