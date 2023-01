DJ Haus- und Grund: 50 Milliarden Euro für Wohnungsmarkt nötig

FRANKFURT (Dow Jones)--Um den Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Deutschland wirksam zu bekämpfen, müsste die öffentliche Hand in Deutschland nach Einschätzung des nordrhein-westfälischen Haus- und Grund-Präsidenten Klaus-Dieter Stallmann rund 50 Milliarden Euro aufbringen. "Und für NRW würde ich mir dann auch 10 Milliarden Euro wünschen", sagte Stallmann der Rheinischen Post.

Der Verbandspräsident forderte höhere Zuschüsse "für die, die weniger haben oder weniger verdienen", und mehr Wohnraumförderung für private Bauherren. Für die nähere Zukunft am Mietmarkt sieht Stallmann deutliche Steigerungen: "In den Ballungsräumen bestimmt noch mal um 10 Prozent bei der Nettokaltmiete."

January 21, 2023

