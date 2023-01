Unterföhring (ots) -Starker Bundesliga-Auftakt 2023 in SAT.1: Das 1:1-Unentschieden im Top-Duell RB Leipzig - Bayern München begeistert insgesamt 8,96 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 Jahren). Die Live-Übertragung von ranBundesliga erzielt am Freitagabend starke 19,1 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Relevanzzielgruppe (Z. 14-59 J.).Am Dienstag zeigt SAT.1 die Bundesliga-Partie Bayern München - 1. FC Köln ebenfalls live und exklusiv im Free-TV ab 20:00 Uhr.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; KFA, Konsekutivbedingung, Methode 0/1; Erstellt: 21.01.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Michael UlichCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5422161