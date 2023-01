Nachdem die Deutsche-Post-Aktie während der Coronapandemie aufgrund des Lieferbooms in die Höhe schoss, erlitt sie 2022 einen herben Rückschlag. Rund 37 Prozent verlor sie im vergangenen Börsenjahr. Neben den branchenübergreifenden Sorgen vor einer drohenden Rezession und den steigenden Zinsen befindet sich das Unternehmen zudem in harten Tarifverhandlungen, was wiederum auf die Stimmung der Anleger drückt.

