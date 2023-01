Wien (ots/PRNewswire) -NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, WO DIES UNGESETZLICH WÄRE. DIESE PUBLIKATION STELLT WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG DAR UND IST AUCH KEIN TEIL DAVON.Der OPEC-Fonds für internationale Entwicklung, eine multilaterale Entwicklungsfinanzierungsinstitution mit Hauptsitz in Wien, Österreich, hat am Mittwoch seine erste Benchmark-Anleihe auf den Kapitalmärkten begeben. Die Preisgestaltung der Anleihe erfolgte auf der Grundlage der SDG-Anleihen (Sustainable Development Goals), bei denen Credit Agricole CIB als alleiniger Nachhaltigkeitsberater fungierte. Die festverzinsliche Nachhaltigkeitsanleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren stieß bei Anlegern auf der ganzen Welt auf eine starke Nachfrage und wird zur Finanzierung oder Refinanzierung wichtiger Projekte für nachhaltige Entwicklung verwendet, die mit dem multisektoralen Entwicklungsauftrag des OPEC-Fonds in Einklang stehen und direkt zur Erreichung der SDGs beitragen.Die Anleihe stieß auf sehr breites Interesse: 52 Prozent der Anleger kamen aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), 27 Prozent aus dem asiatisch-pazifischen Raum (APAC) und 21 Prozent aus Nordamerika (NAM). Was die Art der Anleger betrifft, so entfielen 62 Prozent auf Zentralbanken und öffentliche Institutionen, 19 Prozent auf Banken, 9 Prozent auf Vermögensverwalter und 8 Prozent auf Versicherungen/Pensionsfonds.Verteilung nach GeographieVerteilung nach AnlegertypOPEC-Fonds-Generaldirektor Dr. Abdulhamid Alkhalifa sagte heute: "Die starke Nachfrage nach unserer ersten Benchmark ist ein Beweis für das Vertrauen der Anleger in den OPEC-Fonds und unser langjähriges entwicklungsorientiertes Mandat. Sie bestätigt auch das Interesse in nachhaltige Investitionen weltweit. In einer Zeit, in der der Bedarf an Entwicklungsfinanzierung steigt, ist der OPEC-Fonds stolz darauf, diesen Meilenstein erreicht zu haben. Er wird es uns ermöglichen, zusätzliche Mittel zur Unterstützung unserer Partnerländer zu mobilisieren. Der OPEC-Fonds kann auf eine 47-jährige Erfolgsgeschichte in der Entwicklungszusammenarbeit zurückblicken, und die zusätzlichen Mittel werden es uns ermöglichen, unsere Wirkung weiter zu verstärken."Der OPEC-Fonds finanziert im Rahmen seines Mandats zur Süd-Süd-Zusammenarbeit Entwicklungsprojekte in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Die Anleiheerlöse werden nach den im SDG Bond Framework definierten spezifischen Kriterien zugewiesen, wobei der Schwerpunkt auf Ernährungssicherheit, Gesundheitsversorgung, Infrastruktur, Bildung, Beschäftigung und erneuerbare Energien liegt. Das Framework orientiert sich an den Sustainability Bond Guidelines 2021, den Green Bond Principles 2021 und den Social Bond Principles 2021, die von der International Capital Market Association (ICMA) veröffentlicht wurden, und wurde vom Second Party Opinion Provider Sustainalytics positiv bewertet.Der Erfolg der ersten Benchmark-Anleihe wurde durch das Rating AA+ (stabil) von Fitch Ratings und AA (positiv) von S&P Global Ratings unterstützt, die das vorsichtige finanzielle Risikoprofil des Fonds, seine hervorragende Kapitalausstattung, sein konservatives Liquiditäts- und Risikomanagement, seine bevorzugte Gläubigerbehandlung sowie sein diversifiziertes Portfolio an zweckgebundenen Vermögenswerten widerspiegeln.Der stellvertretende Generaldirektor des OPEC-Fonds für Finanzoperationen, Tarek Sherlala, fügte hinzu: "Diese erhöhten finanziellen Mittel werden es uns ermöglichen, unsere Arbeit in den Partnerländern zu intensivieren und unsere Entwicklungswirkung zu steigern. Die Unterstützung globaler Investoren wird unsere Kreditwürdigkeit erhöhen und uns in eine neue Phase unserer wirkungsvollen und nachhaltigen Entwicklungszusammenarbeit führen."Die Leiterin des OPEC-Fonds für Finanzierungen, Martine Mills Jansen, sagte: "Diese Preisfestsetzung für die Anleihe ist ein wichtiger Meilenstein für den OPEC-Fonds und der Höhepunkt von mehreren Jahren intensiver Arbeit. Der Erfolg unserer ersten Anleihe im derzeitigen Marktumfeld ist ein Beweis für die Stärke unserer Kreditwürdigkeit. Wir freuen uns, dass wir uns der Gemeinschaft der multilateralen Entwicklungsbanken anschließen, die auf den Kapitalmärkten emittieren. Dies ist ein wichtiger Schritt in der Etablierung unseres Kreditprogramms und wir freuen uns darauf, unser Engagement mit den Investoren fortzusetzen."Die Federführung bei der Anleiheemission lag bei Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Nomura und TD Securities.Ebba Wexler, Managing Director, Head of SSA DCM, Citi, sagte: "Dies ist ein herausragender Erfolg für die erste Kapitalmarkttransaktion des OPEC-Fonds. Der Preis für die erste Transaktion in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar mit mehr als 40 Anlegern im Buch ist eine beeindruckende Leistung und das verdiente Ergebnis nach einer umfassenden globalen MarketingaktionTanguy Claquin, Global Head of Sustainability bei Crédit Agricole CIB, sagte dazu: "Der Erfolg dieser bahnbrechenden Emission spiegelt sowohl die Kreditstärke des OPEC-Fonds als auch sein Engagement für eine nachhaltige Entwicklung wider. Dies ist auch eine hervorragende erste öffentliche Benchmark-Transaktion. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer langfristigen Präsenz des OPEC-Fonds auf den internationalen Kapitalmärkten und zur Schaffung eines diversifizierten Finanzierungsprogramms, das in der Lage ist, das globale Entwicklungsmandat des Fonds zu unterstützen. Diese Transaktion unterstreicht auch den bedeutenden Beitrag des OPEC-Fonds zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung."Lars Humble, Managing Director, Head of SSA, Goldman Sachs, sagte: "Dies war eine erfolgreiche erste Benchmark-Transaktion für den OPEC-Fonds für internationale Entwicklung, und wir haben uns sehr gefreut, daran beteiligt zu sein. Der Emittent hatte sich über viele Monate hinweg intensiv mit potenziellen Anlegern auseinandergesetzt, und es war großartig, nach der gründlichen Vorbereitung ein so gut diversifiziertes, hochwertiges Orderbuch zu sehen. Der Umfang der Transaktion in Höhe von 1 Mrd. US-Dollar bei einer endgültigen Preisgestaltung, die 5 Basispunkte unter der engen Grenze der ursprünglichen Preisvorstellungen liegt, unterstreicht das starke Vertrauen der Investoren in den Namen und den Gesamterfolg der Transaktion."Spencer Dove, Managing Director bei Nomura, sagte: "Die Gelegenheit, einen neuen Kredit auf den Markt zu bringen, ist äußerst selten, insbesondere für einen supranationalen Land mit einer solchen Erfolgsbilanz im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Der heutige Erfolg spiegelt die bedeutende Arbeit wider, die das Team des OPEC-Fonds geleistet hat, um die im Strategischen Rahmen 2030 festgelegten Ziele zu erreichen und sich zu einer herausragenden MEB auf den Kapitalmärkten zu entwickeln. Die Qualität und Diversifizierung des Auftragsbuches ist ein klares Signal für die geleistete Arbeit und das positive Engagement der globalen Fixed Income Community."Laura O'Connor, Managing Director, Origination and Syndication, TD Securities, Dublin, sagte: "Diese Anleiheemission wird als liquider Referenzpunkt dienen, von dem aus der OPEC-Fonds seine Präsenz auf dem US$-Markt weiter ausbauen kann. In Anbetracht des Umfangs der weltweit erforderlichen Finanzierungen für nachhaltige Entwicklung ist der Zugang zu den Fremdkapitalmärkten für eine weitere multilaterale Entwicklungsbank, die als Katalysator für den Kapitalfluss in wirkungsvolle Projekte fungieren kann, ein wichtiger Meilenstein."Informationen zum OPEC-FondsDer OPEC-Fonds für internationale Entwicklung ist die einzige weltweit mandatierte Entwicklungsinstitution, die ausschließlich Finanzmittel von Mitgliedsländern an Nicht-Mitgliedsländer vergibt. Die Organisation arbeitet mit Partnern in Entwicklungsländern und der internationalen Entwicklungsgemeinschaft zusammen, um wirtschaftliches Wachstum und sozialen Fortschritt in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen auf der ganzen Welt zu stimulieren. Der OPEC-Fonds wurde 1976 mit einem klaren Ziel gegründet: die Entwicklung voranzutreiben, Gemeinschaften zu stärken und Menschen zu befähigen. Unsere Arbeit ist menschenzentriert und konzentriert sich auf die Finanzierung von Projekten, die grundlegende Bedürfnisse wie Nahrung, Energie, Infrastruktur, Beschäftigung (insbesondere in Bezug auf KKMU), sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, Gesundheit und Bildung erfüllen. Bis heute hat der OPEC-Fonds mehr als 23 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsprojekte in über 125 Ländern mit geschätzten Gesamtprojektkosten von 190 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Der OPEC-Fonds wird von Fitch mit AA+/Ausblick stabil und von S&P mit AA, Ausblick positiv bewertet. Unsere Vision ist eine Welt, in der eine nachhaltige Entwicklung für alle Realität ist.Wichtiger Hinweis:Die Wertpapiere, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht (die "Wertpapiere"), wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 (das "Wertpapiergesetz") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur Personen angeboten oder verkauft werden, bei denen es sich nach vernünftigem Ermessen um qualifizierte institutionelle Käufer ("QIBs") gemäß der Definition in Rule 144A des Wertpapiergesetzes ("Rule 144A") handelt, die auch qualifizierte Käufer ("QPs") gemäß der Definition in Abschnitt 2(a)(51) des U.S. Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung, unter Berufung auf Rule 144A oder eine andere Ausnahme von der Registrierungspflicht nach dem Securities Act oder im Rahmen einer nicht registrierungspflichtigen Transaktion. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.Empfänger dieser Veröffentlichung, die beabsichtigen, in Zukunft Wertpapiere zu kaufen, werden darauf hingewiesen, dass ein solcher Kauf oder eine solche Zeichnung ausschließlich auf der Grundlage der im Basisprospekt vom 31. Mai 2022 mit seinen Ergänzungen (zusammen der "Basisprospekt"), dem Preisnachtrag und der in Verbindung mit diesen Wertpapieren erstellten Preisbekanntmachung zu erfolgen hat.Darüber hinaus wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") oder (ii) vermögende Privatpersonen und andere Personen, an die sie rechtmäßig weitergegeben werden darf, im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet) verteilt und richtet sich an diese. Im Vereinigten Königreich wird jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, nur relevanten Personen zur Verfügung stehen und nur mit diesen durchgeführt werden. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieser Veröffentlichung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.Zielmarkt des Herstellers (MIFID II/UK MIFIR Product Governance) sind ausschließlich zugelassene Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Kein EWR-PRIIPs-Schlüsselinformationsdokument (KID), da nicht für den Einzelhandel im EWR verfügbar. Kein UK PRIIPs Key Information Document (KID), da der Emittent von der UK PRIIPs-Verordnung ausgenommen ist.Um Zweifel auszuschließen, sind weder das SDG Bond Framework der Emittentin noch die damit verbundene Second Party Opinion Bestandteil des Basisprospekts oder anderer Materialien, auf die in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, noch sind sie Teil davon.Ein Rating ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren und kann jederzeit von der zuweisenden Ratingorganisation geändert, ausgesetzt oder zurückgezogen werden.