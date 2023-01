Das "berühmteste Gebäude der Welt" feiert das Jahr des Hasen mit einem Turmlichtspektakel, einer musikalischen Aufführung, Essensständenund festlichen Displays im Observatorium und in den Fenstern zur Fifth Avenue

Das Empire State Building startete heute die Feierlichkeiten zum Mond-Neujahr mit einem Turmlichtspektakel und einer musikalischen Aufführung, während die NYC-Bäckerei Sheng Mary mit einem festlichen Essensstand vertreten ist. Dazu würdigen ein Eck-Display im ikonischen Observatorium auf der 86. Etage des Gebäudes und eine Ausstellung im Fenster der Fifth Avenue Lobby das Jahr des Hasen nach dem Chinesen Tierkreis.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230120005462/de/

EMPIRE STATE BUILDING KICKS OFF LUNAR NEW YEAR CELEBRATIONS

"Wir freuen uns, die jährliche Mond-Neujahrsfeier fortführen zu können und der chinesischen Gemeinde hier in den Vereinigen Staaten, in China und auf der ganzen Welt Glück zu bringen", sagte Jean-Yves Ghazi, Präsident des Observatoriums des Empire State Building. "Das Mond-Neujahr ist die perfekte Zeit für chinesische Besucher, die besten Eindrücke von New York City aufzunehmen und unser neugestaltetes Observatory Experience und seine immersiven Ausstellungen zu entdecken, während sie diese freudigen Feiertage begehen."

Zum ersten Mal seit 2020 veranstaltete das Empire State Building ein Lichtspektakel zur Feier des Chinesischen Neujahrs und Frühlingsfests mit persönlicher Anwesenheit an der Seite des chinesischen Generalkonsuls von New York. Die Feier wurde mit einer traditionellen Darbietung in der Lobby des Observatoriums abgeschlossen.

In den Fenstern der ikonischen Fifth Avenue Lobby von ESB wurde eine dynamische Bilderwelt zur Feier des chinesischen Jahrs des Hasen enthüllt: Eine Silhouette des Tiers in einer farbenfrohen Landschaft mit chinesischen Laternen, Blumen und Bäumen, die bis zum 15. Februar zu sehen ist. Die Nordwestecke des Observatoriums auf der 86. Etage des Gebäudes wird durch eine dimensionale Eck-Fotoausstellungmit Laternen, Blüten und Blumenvasen in einem goldenen Bogen geziert. Ebenfalls im 86. Stock wird die Bäckerei Sheng Mary aus Flushing vom 20. bis 29. Januar täglich bis 15:00 Uhr traditionelle chinesische Leckereien anbieten.

Wenn die New Yorker heute Abend in den Himmel blicken, werden sie die weltberühmte Turmlichtinszenierung des Empire State Building zur Feier des Mond-Neujahrs Rot aufleuchten sehen.

Weitere Informationen über die Turmlichter des Empire State Building finden Sie online.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt", gehört dem Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), und erhebt sich vom Fuß bis zur Antenne 1.454 Fuß über Midtown Manhattan. Die 165 Millionen US-Dollar teure Neugestaltung des Empire State Building Observatory Experience sorgt für ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neugestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Der Aufstieg zum weltberühmten Observatorium in der 86. Etage,dem einzigen Freiluft-Observatorium mit 360-Grad-Aussicht auf New York und darüber hinaus, bietet den Besuchern eine Orientierungshilfe für ihren gesamten Aufenthalt in New York und deckt alles ab, von der symbolträchtigen Geschichte des Gebäudes bis zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Erfahren Sie mehr auf www.esbnyc.com. Das Gebäude, das jährlich mehr als 4 Millionen Besucher aus aller Welt empfängt, wurde vom American Institute of Architects zu "Amerikas beliebtestem Gebäude" erklärt, ist laut Uber das beliebteste Reiseziel der Welt, die Nummer 1 unter den Attraktionen der Vereinigten Staaten bei Tripadvisor's 2022 Travelers' Choice Best of the Best und die Nummer 1 unter den Sehenswürdigkeiten von New York City bei Lonely Planet.

Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit erneuerbarer Windenergie betrieben und beherbergt auf seinen vielen Etagen vor allem eine Vielzahl von Büromietern wie LinkedIn und Shutterstock sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Weitere Informationen und Tickets für das Observatory Experience finden Sie unter esbnyc.com oder folgen Sie den Seiten des Gebäudes auf Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

Kategorie: Observatory

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230120005462/de/

Contacts:

Empire State Realty Trust

Brock Talbot

347-804-7863

btalbot@esrtreit.com