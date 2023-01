Die Bürgerinnen und Bürger in Israel werden in Kürze die fünfte Regierung binnen vier Jahren wählen. Kriegerische Auseinandersetzungen in der Region gehören zum Alltag der Menschen. Und doch - in Israel beeindruckt mit hohem Wirtschaftswachstum und einer florierenden Wirtschaft.

Einige beeindruckende Wirtschaftsfakten: Israel verfügt über eine sehr niedrige Arbeitslosen- und Inflationsquoten. So ist der israelische Schekel unter den 31 gehandelten Währungen weltweit jene, welche die beste Wertentwicklung zeigt. Außerdem stellt der Schekel die einzige Währung dar, welche in den letzten 10 Jahren gegenüber dem US-Dollar an Wert gewinnen konnte. Im Jahr 2022 wird Israel laut mehreren Prognosen von Bloomberg das Bruttoinlandsprodukt um 5,2% steigern können. Für die Jahre 2023 und 2024 sieht das Medienunternehmen immerhin noch 3,5% Wachstum voraus. Das sind die besten Aussichten von allen 34 entwickelten Volkswirtschaften. Beeindruckende Zahlen, eine beeindruckende Entwicklung. Doch die Zahlen sind längst nicht alles, den Israels Wirtschaft zeigt sich nicht nur krisensicher und stabil, sondern auch innovativ.

Silicon Wadi: Israel ist ein Mekka der Tech-Branche

Der Technologiesektor hat sich zur Nummer 1 der israelischen Wirtschaft entwickelt. Die Unternehmen in Israel sind vielfältig geworden und Innovationen haben viel Raum. Mit 107 Unternehmen macht der Technologiesektor fast 25% des Marktes aus. Vor allem die Metropolregion Tel Aviv mit der gleichnamigen Stadt an der Mittelmeerküste stellt ein Mekka für Technologieunternehmen dar. Silicon Wadi, wird die Region in Anlehnung an das Silicon Valley in den USA genannt. "Wadi" bedeuten ins Deutsche übersetzt "Tal".

Israel-Aktien: Diese Unternehmen haben ihren Anteil an Israels florierender Wirtschaft

Water Ways (ISIN: CA9411881043): Das kanadische Agrotech-Unternehmen hat seinen Sitz in Israel - und ist dort genau richtig. Water Ways bringt eine innovative Herangehensweise und eine moderne Technologie zusammen, welche immer weiter vorangetrieben wird. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt intelligente Bewässerungsanlagen, welche schlüsselfertig und individuell angepasst an landwirtschaftliche Betriebe geliefert werden. Aus Israel gehen die Systeme in die ganze Welt. Water Ways steht für Green Tech aus Israel. Die Wertpapiere des im Jahr 2003 gegründeten Unternehmens können auch an der deutschen Börse gehandelt werden.

Innocan Pharma (ISIN: CA45783P1027): Innocan ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharma und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung aus der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzmanagement. (ii) CLX: Eine CBD-geladene Exosom-Plattform, die möglicherweise das Potenzial einer hochgradig synergistischen Wirkung regenerierender und entzündungshemmender Eigenschaften auf das zentrale Nervensystem (ZNS) bietet. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global LTD gegründet, dessen Schwerpunkt darauf gerichtet ist, einen gezielten Online-Vertrieb zu entwickeln.

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Das US-Unternehmen mit der israelischen Tochter Save Foods Ltd. bietet ebenfalls Green Tech - und zwar in der Lebensmittel-Industrie. Save Foods steht für grüne und nachhaltige Lösungen rund um Lebensmittel und verlängert mit modernen Technologien die Haltbarkeit von Obst und Gemüse. Außerdem verringert das Unternehmen die Nutzung von Pestiziden. Save Foods hat der Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt und will die Lebensmittelsicherheit verbessern. Das israelische Unternehmen hat bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass Sie durch intelligente Lösungen Lebensmittelabfall im Einzelhandel um mindestens 50 % reduzieren können.

Technologie und Fortschritt lassen sich in Israel nicht von der polarisierenden Politik beeindrucken

Die jüngste Entwicklung Israels ist erstaunlich - aber auch zu erklären. Die verschiedenen kurzlebigen Regierungen haben die Wirtschaft nicht davon abgehalten, der Nachhaltigkeit Priorität einzuräumen und der Innovation Raum zu lassen. Die Folge ist, dass der Technologiesektor in Israel so stark ist, wie fast nirgendwo anders auf der Welt. Innovation, Technologie, Klima und Nachhaltigkeit sind in Israel offensichtlich überparteilich und haben hohe Stellenwerte entwickelt. Vor allem bei Wasser-, Lebensmittel- und Agrartechnologien ist Israel weltweit vorne mit dabei. Alles Dinge, die zu den Klima-Innovationen zählen.

Die Ausgangslage für weiteres wirtschaftliches Wachstum und immer neue Innovationen und Technologien ist in Israel gut. Diese Erkenntnis kann auch den Handel an der Börse beeinflussen.

