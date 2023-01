Arg strapaziert wurden zuletzt die Nerven von Cancom-Anteilseignern. Schließlich sind die Notierungen im Vergleich zum Vorwochenschluss um 6,70 Prozent weggebrochen. An drei der fünf Sitzungen ging es für den Titel nach unten. Besonders schmerzhaft war dabei das Minus vom Donnerstag in Höhe von 5,14 Prozent. Müssen in den nächsten Tagen weitere Verluste einkalkuliert werden oder geht es doch noch nach oben?

Download-Tipp: Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Trotz dieser Verluste bleibt die übergeordnete Charttechnik positiv. Für neue Kaufsignale fehlen nämlich nach wie vor nur zwei, drei feste Sitzungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...