Die Zukunft von Globalisierung und Freihandel waren die Themen auf dem Weltwirtschaftsforum 2023 in Davos. Darüber und über Brüche der internationalen Wirtschaftsordnung spricht Folker Hellmeyer bei w:o TV. Einschalten!

"Russland hält sich an Wirtschaftsverträge." Diese provokante These stellt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, bei w:o TV auf. Was er damit genau meint und warum er dafür plädiert zwischen Wirtschafts- und Außenpolitik zu unterscheiden, erfahren Sie im Video. Gleich einschalten!



Außerdem im Video: Ist die Globalisierung am Ende? Hellmeyer ist überzeugt, dass sich "die Welt vom Westen emanzipiert". Mehr dazu im Video!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion