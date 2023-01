Der 3D-Druck verspricht eine Revolution. Was früher Science-Fiction war, wird heute Realität. Mit additiver Fertigung können nahezu beliebige Bauteile erzeugt werden, und das mit immer höherer Geschwindigkeit. Der Replikator aus Star Trek ist da nicht mehr weit entfernt. Kein Wunder, dass diese Aussichten die Fantasie vieler Anleger anregt. In einigen Jahren dürften 3D-Drucker in den Fabrikhallen dieser Welt zur Standardausstattung gehören. Die besten 3D-Druck-Aktien sollten davon massiv profitieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...