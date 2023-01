Es sind die beiden Fragen, die sich wohl alle Börsianer stellen: Wann befindet sich eine Aktie kurz vor ihrem Breakout? Und auf welche Aktien trifft das gerade zu? Auf die Suche nach Antworten haben sich schon viele Finanzexperten gemacht. Das trifft auch auf William O'Neil zu. Der US-Amerikaner hat mit den Merkmalen CANSLIM eine Strategie geschaffen, welche viel Anklang gefunden hat. Der Begriff setzt sich aus den folgenden Faktoren zusammen, welche bei der Identifikation von Aktien helfen soll, die sich kurz vor einem Höhenflug befinden:

Current Sales and Earnings

Annual Revenue and Earning Increases

New

Supply and Demand

Leader or Laggard

Institutional Sponsorship

Market

Der erste Faktor steht also für das Gewinn- und das Umsatzwachstum der letzten Quartale. Das "A" für die Steigerung von Gewinn und Umsatz im Jahr. Einen "Neu-Faktor" braucht es laut O'Neil auch immer. Als ein innovatives und außergewöhnliches Element. Das "S" steht für Angebot und Nachfrage der Wertpapiere eines Unternehmens. Dann stellt sich noch die Frage, ob hinter der Aktie ein Mitläufer oder ein Marktführer steht. Das "I" in CANSLIM steht für das institutionelle Interesse, welches die Anlegerinnen und Anleger an der Aktie haben. Als letztes muss das Börsenumfeld gescannt werden. Ist es freundlich?

O'Neil hat der CANSLIM-Strategie ein Buch gewidmet. Der passende Titel: "Wie man mit Aktien Geld verdient". Der mittlerweile 89 Jahre alte Unternehmer und Börsenmakler studierte für dieses viele Aktien, welche einen großen Breakout erlebten. Er fand Gemeinsamkeiten und entwickelte die sieben Merkmale.

Mit Wal-Mart Stores (ISIN: US9311421039) fing alles an

Ein Einzelhandelskonzern stellt einen der größten Stars dar, welchen die Börse geboren hat. Wal-Mart Stores wurde im Jahr 1962 gegründet. 18 Jahre später brach der Aktienkurs des Unternehmens aus und erreichte über 8 US-Dollar. Im Jahr erreichte der Kurs dann 80 US-Dollar. Wal-Mart erreichte also mehr als eine Verzehnfachung in drei Jahren. Daher stellt die Aktie auch eine dar, welche O'Neil für seine CANSLIM-Theorie untersuchte. Sie spielt auch in seinem Buch eine wichtige Rolle. Im Jahr 2022 erreichte Wal-Mart ein neues Allzeit-Hoch bei knapp 150 Dollar. Die Erfolgsgeschichte scheint noch längst nicht abgeschlossen.

Microsoft (ISIN: US5949181045) als einer der größten Börsen-Stars

Im Jahr 1975 gründeten Bill Gates und Paul Allen Microsoft. In einer Garage. Sie erfanden den Markt rund um den Computer komplett neu. Ihr Unternehmen sorgte für eine der größte Erfolgsgeschichten an der Börse. Von 1986 bis 1999 konnte sich der Aktienkurs von Microsoft verhundertfachen. Die Mutter aller CANSLIM-Aktien wurde geboren. Für O'Neil spielt Microsoft eine wichtige Rolle bei der Grundlage der Analyse - und daher auch eine Hauptrolle in seinem Buch. In den letzten Jahren und Jahrzehnten konnte sich der Tech-Riese als Blue-Chip-Aktie etablieren.

Kann CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) zu einer CANSLIM-Aktie werden?

Mit Aktien wie Wal-Mart Stores und Microsoft können Schlüsse auf die wichtigsten Faktoren gezogen werden, welche Aktien kurz vor einem Höhenflug mitbringen. Eine Aktie, bei der sich eine genaue Analyse nach der Methode lohnen könnte, ist CleanTech Lithium. Das legen auf jeden Fall die Einschätzungen von dem ein oder anderen Analysten nahe. Sie legen nahe, dass die Aktie derzeit deutlich unterbewertet ist. Canaccord Genuity hat ein Kursziel von 290 britischen Pence ausgegeben. Wenn CleanTech Lithium dieses erreicht, würde das eine Versiebenfachung des Kurses bedeuten. Der lag Ende 2022 bei rund 40 Pence. In der Studie wird vor allem das Projekt Laguna Verde in Chile gelobt. Das Unternehmen will auf nachhaltige Weise Lithium für einen grünen Übergang in die E-Mobilität gewinnen und veredeln. Mit spannenden Projekten in den Anden scheint CleanTech Lithium gut für die Zukunft gerüstet. Die Analysten glauben, dass der Konzern mit Sitz auf der Kanalinsel Jersey einen Free Cashflow von 150 bis 200 Millionen US-Dollar nach Schulden erreichen können. Der aktuelle Börsenwert von CleanTech Lithium liegt bei rund 50 Millionen Dollar. Eine spannende Ausgangsposition.

Die CANSLIM-Strategie bringt viel Potenzial mit

Value-Investoren wie Warren Buffet ziehen seit vielen Jahren eine Menge Aufmerksamkeit auf sich. Doch es lohnt sich, auch andere Theorien und Strategien zu betrachten. CANSLIM ist eine davon, welche viel Potenzial mitbringt. Das konnte O'Neil durch die Analysten in seinem Buch beweisen.

