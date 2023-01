Ermuntert von einem sinkenden Preisdruck und der Hoffnung auf eine Konjunkturerholung in China zeigte sich der deutsche Aktienmarkt nach einem kleinen Dämpfer zuletzt wieder freundlich. Gute Unternehmens-Nachrichten aus den USA könnten in der neuen Woche die DAX-Rally wieder anschieben. Auch in Deutschland beginnt allmählich die Berichtssaison.Zuletzt hatte sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ...

