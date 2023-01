Nach dem starken Jahresstart schien eine Kursberuhigung überfällig. Tatsächlich zuckten DAX und Co in der vergangenen Woche abwärts. Doch bereits am Freitag kam wieder Rückenwind. Manch Experte glaubt, dass der Markt wieder aufdreht. Doch noch etwas mehr Abkühlung täte vielen Aktien gut. Die nun auch in Deutschland beginnende Berichtssaison wird's zeigen. Der Wochenausblick. Zuletzt hatte sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt nach dem Jahresstart par excellence etwas eingetrübt. "Zu heiß gelaufen", ...

