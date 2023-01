* Schützen Sie sich vor gigantischer Schuldenpolitik* XAU Goldminen Index: Plus 50% ist erst der Anfang* Nutzen Sie die Kaufgelegenheit bei den Goldminenaktien* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Grünes Versagen bei der energieeffizienten Nutzung von Landesgebäuden

Liebe Leser,



der Edelmetallsektor befindet sich in der Frühphase einer zyklischen Hausse, die Teil eines übergeordneten langfristigen Bullenmarktes ist. Die fundamentalen Treiber dieser Hausse ist die nahezu weltweit betriebene unseriöse Schulden- und Geldpolitik. Obwohl diese Politik inzwischen zu hohen Inflationsraten geführt hat, ist ein politischer Kurswechsel ausgeblieben und kann aufgrund der hohen Verschuldung auch in Zukunft nicht erwartet werden. Ganz in diesem Sinne geht die Staatsschuldenorgie ungebremst weiter - in Deutschland und dem Rest der EU, in Amerika und auch in China.



Nach jahrelanger Nullzinspolitik und gigantischer Staatsfinanzierung durch die Zentralbanken wurden die Zinsen inzwischen zwar etwas angehoben. Diese Zinserhöhungen sind aber weit hinter dem zurückgeblieben, was man eine auch nur halbwegs seriöse Geldpolitik nennen könnte. Darüber hinaus ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Zentralbanken die Geldschleusen wieder öffnen werden, um Staatsbankrotte zu vermeiden bzw. hinauszuzögern.

Den vollständigen Artikel lesen ...