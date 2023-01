Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Covestro-Aktionären zu hören. So notieren die Kurse 3,39 Prozent fester als in der Vorwoche. An drei der fünf Sitzungen ging es für den Titel nach oben. Darunter das Plus vom Freitag in Höhe von 2,53 Prozent als höchster Tagesgewinn der vergangenen Tage. Kommt jetzt die Rallye?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Die Charttechnik zeigt sich nach diesem Anstieg wieder von ihrer besten Seite. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund vier Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 43,21 EUR. Bei Covestro dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...