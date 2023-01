Unterföhring (ots) -Nach dem Super Bowl ist vor "Wer stiehlt mir die Show?": Joko Winterscheidt übernimmt ab dem 19. Februar 2023 den Sonntagabend auf ProSieben. Sechs Wochen lang zeigt ProSieben sein mehrfach ausgezeichnetes Quiz "Wer stiehlt mir die Show?" (u.a. Deutscher Fernsehpreis 2021 und 2022, Grimme-Preis 2022). Für die Zuschauer:innen heißt es dann sonntags: Diebstahl erlaubt. Wer kann Joko Winterscheidt die Show stehlen?In sechs neuen Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" wollen Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, Musiker Sido und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz Joko den Job streitig machen. Außerdem erhält in jeder Folge WSMDS eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als Wildcard-Kandidat:in die Chance, um die Moderation von Jokos Show zu quizzen. Denn in der erfolgreichen ProSieben-Quizshow geht es nicht etwa um Geld, Reisen oder Autos als Gewinn, sondern um den außergewöhnlichsten Preis in der Quiz-Geschichte - um die gesamte Show.ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler: "Im Februar zeigen wir an unserem neuen ProSieben-Sonntag etwas Vertrautes. Jasna Fritzi Bauer, Sido, Bill Kaulitz und eine Zuschauerin oder ein Zuschauer versuchen Joko Winterscheidt dann die Show zu stehlen. Damit zeigen wir eine der erfolgreichsten ProSieben-Eigenproduktionen am Sonntag zur Prime Time."So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"In acht Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforder:innen zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss ein oder eine Kandidat:in die Show verlassen. Im Finale tritt Joko im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an. Der oder die Sieger:in des Finales gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurück zu gewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind."Wer stiehlt mir die Show?" ab 19. Februar 2023, sechs Folgen, immer sonntags, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSPressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5422475