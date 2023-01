Die Liste der Nahrungsmittelskandale wurde in den letzten Jahren immer länger. Zu Ostern 2022 legte ein namhafter Schokoladenhersteller diesbezüglich ein besonders dickes Ei: Mehr als 3.000 Tonnen der Produkte des Unternehmens liefen Gefahr, mit Salmonellen verseucht zu sein. Vor allem unter Kindern hatte es mehrere Erkrankungsfälle gegeben. Das öffentliche Sicherheitsbedürfnis und das Interesse einer gesunden Ernährung wachsen in der Gesellschaft seit Jahren. Derartige Vorfälle wiegen daher besonders schwer.

Regierungsbehörden haben auch wegen der jüngsten Fälle gerade in westlichen Ländern für strengere Haftungsbestimmungen und Richtlinien gesorgt. In den EU-Staaten und vielen anderen Ländern wurde das Niveau von Nahrungsmitteltests und Qualitätskontrollen deutliche angehoben. In der Wertschöpfungskette nehmen sie mittlerweile einen hohen Stellenwert ein. Die Kombination aus einem höheren öffentlichen Sicherheitsbedürfnis, den strengeren Regulierungen und den sich verstärkenden Haftungsrisiken für Unternehmen und Betrieben in der Lebensmittelbranche stellen die bedeutenden Wachstumstreiber rund um Lebensmittel dar. Die Faktoren führen dazu, dass der Markt der Lebensmittelsicherheit boomt. Unter dem Begriff sind alle überwachenden Prozesse rund um die Lagerung, die Handhabung und die Zubereitung von Lebensmittel zusammengefasst. Ziele sind es, lebensmittelbedingten Erkrankungen zu verhindern und die Hygiene bei der Lebensmittelproduktion zu wahren.

Global betrachtet war der Markt der Nahrungsmittelsicherheit im Jahr 2021 rund 19,2 Milliarden US-Dollar schwer. Expertinnen und Experten von Research and Markets glauben, dass er bis zum Jahr 2027 auf 33,4 Milliarden Dollar anwachsen könnte. Das wäre dann eine jährliche Wachstumsrate von 9,7%. Mit diesen Voraussetzungen bringt der globale Markt für Lebensmittelsicherheit spannende Investitionsmöglichkeiten mit.

Spannende Aktien rund um Lebensmittelsicherheit

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Für das US-amerikanische Unternehmen mit der israelischen Tochter Save Foods Ltd., steht die Lebensmittelsicherheit im Zentrum aller Ziele, Herangehensweisen und Lösungen. "Save Foods hilft dabei, die Kluft zwischen Gesundheit und Ernährung überbrücken", sagt CEO Dan Sztybel. Durch die modernen Technologien rund um Obst und Gemüse, welche Save Foods entwickelt hat, ist es beispielsweise nicht nötig, Unmengen von Pestiziden einzusetzen. Das Unternehmen setzt 50% bis 100% weniger Pestizide ein als in der Branche üblich. Diese stellen einen wichtigen Faktor bei der Lebensmittelsicherheit dar. Selbiges gilt für die Haltbarkeit von Lebensmitteln, die eng mit der Lebensmittelverschwendung zusammenhängt. Bei Obst und Gemüse kann Save Foods den Lebensmittelabfall auf Händlereben um mindestens 50% verringern. Beste Voraussetzungen, um sich in dem boomenden Markt der Lebensmittelsicherheit durchzusetzen. Die Aktie von Save Foods kann auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

Archer Daniels Midland (ISIN: US0394831020): Für den weltweit führenden Agrar- und Lebensmittelkonzern ist die Lebensmittelsicherheit ebenfalls ein wichtiger Faktor, der in der Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Für Anlegerinnen und Anleger sind Wertpapiere von Archer Daniels Midland spannend, zuletzt gaben das die Investmentbank Baird und das Analysehaus Wolfe Research eine Kaufempfehlung ab.

Danone (ISIN: FR0000120644): Der Lebensmittelkonzern aus Frankreich hat sich vor allem auf Getränke, Milchprodukte und Babynahrung spezialisiert. Die Lebensmittelsicherheit spielt in diesen Tätigkeitsfeldern eine besonders wichtige Rolle. Das dritte Quartal von Danone fiel laut dem Analysten Tom Sykes von Deutsche Bank Research besser als erwartet aus. Das Wachstum könnte laut ihm aber nun etwas moderater daherkommen. Sykes stufte Danone mit "Hold" ein und legte das Kursziel bei 60 Euro fest.

Xtrackers MSCI World Consumer Staples (ISIN: IE00BM67HN09): In diesem ETF versammeln sich einige Lebensmittel-Riesen, für die Lebensmittelsicherheit eine immer größere Rolle spielt. Zu den Top-Holdings gehören Procter & Gamble (ISIN: US7427181091), Nestlé (ISIN: CH0038863350), Coca-Cola (ISIN: US1912161007), PepsiCo (ISIN: US7134481081), Walmart (ISIN: US9311421039), Unilever (ISIN: GB00B10RZP78) und Diageo (ISIN: GB0002374006).

Lebensmittelsicherheit als langfristiger Wachstumsmarkt

Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben auch auf dem Markt der Lebensmittelsicherheit für Unsicherheiten gesorgt. Die langfristigen Wachstumstreiber bringen aber weiterhin viel Potenzial mit, welches für Anlegerinnen und Anleger wiederum Spannung mitbringt.

-

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Save Foods existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Save Foods. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Der Artikel kann im Vorfeld der Veröffentlichung Save Foods vorgelegt worden sein. Dies dient der Gewährleistung korrekter Unternehmensangaben.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Save Foods abgerufen werden: https://savefoods.co/investor

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Save Foods vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Save Foods können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

