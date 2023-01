Sondermeldung am Sonntag: Early-Bird-Chance!? Ad-hoc-Meldung lässt erhebliche Zugewinne erwarten

proclinical.com

Wir haben den Eindruck gewonnen, dass speziell Medtronic, der Zampano bei Herzschrittmachern, Defibrillator-Implantaten und Insulinpumpen dringend Schritte einleiten sollte, um den wachsenden Anforderungen der Cybersicherheit gerecht zu werden:

Anfang 2017 zeigte sich eine Schwachstelle in den Medtronic-Insulinpumpen, die sich drahtlos manipulieren ließen. Erst Mitte 2019 reagierte Medtronic auf diese Informationen mittels eines Rückrufs. Im August 2018 tauchten schwere Sicherheitslücken in der Software ihrer Herzschrittmacher auf, die sich manipulieren ließen, um den Betrieb ganz einzustellen. Die CISA warnte Anfang 2019 vor zwei ähnliche Sicherheitslücken in vielen Defibrillator-Implantaten (Quelle).

Aber auch Abbott hatte in der Vergangenheit Cybersecurity-Probleme und musste 350.000 Herzschrittmachern ein Update verpassen (Abbott releases firmware patch to fix cybersecurity flaws in 350,000 medical devices).

Johnson & Johnson ist eigentlich ein Musterschüler in puncto Cybersecurity. Das letzte dokumentierte Problem liegt schon sieben Jahre zurück und betraf Insulinpumpen.

Jede dieser drei Firmen MUSSper Gesetz bis Ende März 2023 den SBOM-Standard einführen. Wird dieser nicht durchgeführt, gibt es keine Zulassung für ihre Geräte mehr von der FDA. - Eines dieser drei Unternehmen hat sich nun dazu entschlossen, das SBOM-Studio von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* zu verwenden, um in Zukunft die hunderten oder möglicherweise die tausenden firmeneigenen SBOMs zu verwalten.

Sie können davon ausgehen, dass diese News von IIROC, der Investment Industry Regulatory Organization of Canada, überprüft wurde. Zu groß ist die Tragweite dieser Meldung, als dass diese ungeprüft über die Newsticker laufen dürfte. Wir sind uns sehr sicher, dass sich die Regulierer den Vertrag haben vorlegen lassen und mit den Angaben in der News (Top 3 weltweit) abgeglichen haben.

"Die Unterzeichnung mit einer der größten Organisationen in der Medizinproduktebranche ist eine wichtige Bestätigung des Werts von SBOM Studio für die Gesundheitsbranche…" - das meint nicht nur CEO Yoav Raiter, sondern meinen auch wir und gehen deshalb davon aus, dass die Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)*-Aktie am Montag explodieren wird! Meinung Redaktion

Jetzt schon weitere (langfristige) Verträge mit Industrieführern!

Neben einem jetzt schon mehrjährigen Vertrag mit Integral Ad Science (NASDAQ: IAS) gibt es jetzt auch schon Verträge mit

einem global agierenden Industrietechnologieunternehmen (über 50 Milliarden USD Börsenwert),

einem weltweit führenden Unternehmen für Energiemanagement und digitale Automatisierung (Umsatz von rund 30 Milliarden Euro).

und einem der Top 3 Medizintechnik und-geräteunternehmen

Eine Aufzählung der wichtigsten Kunden, die derzeit Pilotprogramme am Laufen haben:

ein Unternehmen für intelligente Gebäudetechnologien, Software und Dienstleistungen,

einer der Top 5 der größten diversifizierten Videospiel- und Unterhaltungsunternehmen.

Könnte Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* auch schon bei T-Mobile und Nintendo einen Fuß in der Tür haben? Ein paar Textzeilen aus einer kürzlich veröffentlichten News lassen diese Spekulation als durchaus plausibel erscheinen.

Unsere Präsenz auf der einflussreichsten Technologieveranstaltung der Welt bestätigte das breite Interesse an SBOMs und unserem SBOM Studio in einem breiten Spektrum von Branchen, darunter Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Fitness und mehr, und baut auf unserer wachsenden Pipeline großer Möglichkeiten auf." -Bob Lyle, CRO, Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* (Newslink)

Problem erkannt - FDA setzt auf SBOM-Pflicht

Seit dem 30. Dezember 2022 ist es Gesetz, dass Medizingerätehersteller (wie z.B. Siemens, Hitachi, Samsung, u.v.m.) für ihre Geräte nicht nur eine SBOM (Auflistung aller Software im Gerät mit Fokus auf Open Source Komponenten) mitliefern müssen, wenn sie eine Zulassung bei der FDA anstreben. - Die Hersteller müssen diesen Datensatz nicht nur einreichen, sondern auch in Zukunft überwachen, ob sich bei der zum Zeitpunkt der Zulassung "sicheren" Software nicht später Sicherheitsprobleme ergeben. Genau das ist mit dem SBOM-Studio von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* automatisiert möglich!

Suzanne Schwartz, MD MBA, Verantwortliche bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA), erläutert in einem aktuellen Webinar, wie unverzichtbar die Implementierung des SBOM-Standards für die Cybersicherheit ist (Link).

Wenn man bedenkt, dass Medizingerätehersteller in Zukunft hunderte, ja vielleicht sogar tausende verschiedene Datensätze überwachen müssen, dann kann man den ungeheuren Umfang der nun frisch entstehenden Industrie des Monitorings von SBOM-Daten ermessen. Durch ein Investment in Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* offeriert sich die Möglichkeit, von diesem absehbaren Trend zu profitieren.

Die Fristsetzung bis Ende März zur Umsetzung des neuen Gesetzes treibt die suchenden "Schafe" potenziell in das Gatter von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)*, denn man ist einer von nur grob einer Handvoll Anbieter des nun gefragten Tools, das es braucht, um den neuen Erlass umsetzen zu können. Einige namhafte Klienten, die das Cybeats-SBOM-Studio bereits verwenden (gleich mehr dazu), zeugen von der Seriosität und Leistungsfähigkeit des Produkts.

Man darf als Investor oder interessierter Beobachter weitere gute News erwarten - die vorherrschende Situation könnte sich als DIE Chance entpuppen, die man nicht versäumen hätte sollen.

Der Markt beginnt die Vorteile zu erkennen

Der CIO von Integral Ad Science (NASDAQ: IAS - Börsenwert von fast 1,5 Milliarden Dollar), der Liebling der Hedgefunds (Link), lobt in einer aktuellen News in seinem leidenschaftlichen Zitat die Vorzüge der SBOM-Management-Plattform von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)*, hebt im selben Atemzug die Vorteile für sein Unternehmen heraus und empfiehlt im Namen seiner Firma schlussendlich die Verwendung für andere Organisationen!

Wir haben die Vorteile der Verwendung von SBOM Studio in unserem Unternehmen aus erster Hand gesehen. Es liefert nicht nur wertvolle Erkenntnisse für eine fundierte Entscheidungsfindung auf Führungsebene, sondern hat auch die Effizienz der Behebung von Software-Schwachstellen in unserem gesamten Unternehmen erheblich verbessert. Der ROI (Anm.: Return of Investment) der Implementierung von SBOM-Praktiken mit Hilfe von SBOM Studio von Cybeats war beeindruckend, und das Tool hat den Aufwand zum Schutz unserer wertvollen Software-Assets erheblich reduziert. Wir empfehlen SBOM Studio wärmstens anderen Organisationen, die ihre Cybersicherheitshaltung stärken möchten. - Robert Janecek, CIO, Integral Ad Science über das SBOM Studio von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)*

Cybeats Technologies Corp.*

WKN: A3DTZW , CSE: CYBT

COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!!

Um fast 750% jährlich wächst durchschnittlich eine spezielle Form der Cyberkriminalität, monatlich werden rund 1,2 Milliarden potentiell schädliche Downloads durchgeführt. - Dies könnte fast komplett vermieden werden!

Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* ist ein Cybersecurity-Unternehmen, das sich zwei brennenden Themen gewidmet hat, die unserem Empfinden nach zwei essentielle Bausteine für die nationale und auch für die internationale Cybersicherheit, sowohl für den privaten als auch für den öffentlichen Sektor, darstellen werden.

Obwohl Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* in zwei immens wichtigen Cybersecurity-Sektoren fixfertige Lösungen anbieten kann (Software Suppy Chain und IoT), ist die Bewertung verglichen zur Konkurrenz lächerlich klein. Das Attraktive an der Cybersecurity-Branche ist, was auch gleichzeitig die vorherrschende Meinung der professionellen Anleger widerspiegelt, dass auch mit typischen Startup-Umsätzen hohe Bewertungen zu sehen sind.