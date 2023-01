Bio-Pharmazie - Der Bedarf an Therapien nimmt zu. Aus der Branche kommen gute Nachrichten. Welche Aktien, Fonds und ETFs in Portfolio gehören. Alzheimer-Patienten werden zunehmend vergesslich, erkennen Angehörige nicht mehr, verlieren Sprachschatz und Orientierung. Ohne Unterstützung finden sie sich im Alltag nicht mehr -zurecht. Weltweit leiden laut der Weltgesundheitsorganisation WHO rund 55 Millionen Menschen an Alzheimer. Bis zum Jahr 2050 droht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...