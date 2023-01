DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/21. und 22. Januar 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Großaktionär kritisiert Bayer-Aufsichtsratschef

Die Fondsgesellschaft Union Investment, mit einem Anteil von 1,4 Prozent einer der größten Bayer-Aktionäre, hat massive Kritik am Bayer-Aufsichtsratsvorsitzenden Norbert Winkeljohann geübt. "Herr Winkeljohann sucht zwar den Dialog mit den Investoren, hätte aber mehr anstoßen müssen", sagte Markus Manns, Portfoliomanager von Union Investment, der Wirtschaftswoche. "Es wäre durchaus eine Sache des Aufsichtsrats gewesen, einen Spin-off von Consumer Health mit anzustoßen."

Wolfspeed und ZF planen Chipfabrik im Saarland - Handelsblatt

Der US-Konzern Wolfspeed will einem Medienbericht zufolge im Saarland das weltweit größte Werk für Halbleiter aus Siliziumkarbid (SiC) errichten. An der Fabrik wolle sich der Autozulieferer ZF mit einem Minderheitsanteil beteiligen, berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf informierte Kreise. Der Chiphersteller Wolfspeed habe sich entschieden, auf dem Gelände eines ehemaligen Kohlekraftwerks in Ensdorf zu bauen. Die Serienfertigung der für allem in Elektrofahrzeugen genutzten Chips soll in vier Jahren beginnen.

Post: Wegen Streiks bleiben erneut Millionen Sendungen liegen

Die Gewerkschaft Verdi setzt ihre Warnstreiks bei der Deutschen Post fort - mit spürbaren Folgen: Am Samstag seien rund drei Millionen Briefe von den Arbeitsniederlegungen betroffen, teilte der Konzern mit. Das entspreche etwa 6 Prozent der durchschnittlichen Tagesmenge. Bei den Paketen seien etwa eine Million Sendungen betroffen und damit ungefähr 15 Prozent der durchschnittlichen Tagesmenge.

Bundesregierung plant Erhöhung der Mittel für die Bahn - Bericht

Die Bundesregierung will einem Medienbericht zufolge die Mittel für die Deutsche Bahn deutlich erhöhen. Das Bundesfinanzministerium wolle in diesem Jahr zusätzlich 5 bis 7 Milliarden Euro für Erhalt und Sanierung des bestehenden Schienennetzes bereitstellen, berichtete das Nachrichtenportal The Pioneer aus Regierungskreisen. Der genaue Betrag hänge von den Steuereinnahmen und der wirtschaftlichen Entwicklung ab, hieß es demnach weiter.

Discounter nehmen Supermarktketten kräftig Marktanteile ab

Supermärkte leiden zusehends unter der Konkurrenz durch Discounter. Vergangenes Jahr haben Aldi, Lidl, Penny und Netto klassischen Vollsortimentern wie Rewe oder Edeka kräftig Marktanteile weggeschnappt. Das zeigen Zahlen der Marktforschungsfirma GfK, die dem Spiegel nach eigenen Angaben vorliegen. Demnach schafften die Discounter im vergangenen Jahr eine Umsatzsteigerung von 7,6 Prozent, Supermärkte nur 0,2 Prozent.

RWE will Aktivisten von Lützerath zur Kasse bitten

Nach der Räumung von Lützerath hat der Energiekonzern RWE zivilrechtliche Schritte gegen Demonstranten angekündigt. "Natürlich müssen alle Störer mit einer Schadenersatzforderung rechnen", sagte Konzernsprecher Guido Steffen der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wie hoch diese ausfallen könnten, sei allerdings noch nicht zu beziffern. Es liege noch keine endgültige Schadensbilanz rund um die aufwendige Räumung vor.

Strafrechtliche Ermittlungen gegen Abbott wegen Babynahrung - Kreise

Das US-Justizministerium untersucht das Verhalten des Pharmakonzerns Abbott Laboratories, das im vergangenen Jahr zur Schließung des Werks in Sturgis (Michigan) führte und einen landesweiten Mangel an Säuglingsnahrung verschärfte, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Die strafrechtlichen Ermittlungen werden demnach von Anwälten der Abteilung für Verbraucherschutz des Justizministeriums durchgeführt.

