Wieder einmal sind es Rezessionsängste, die an den Börsen den Takt angeben. Jene beherrschten das Marktgeschehen in den letzten beiden Handelstagen derart stark, dass die meisten anderen Meldungen untergingen und tatsächlich gab es auch eher wenig Sensationelles zu berichten. Doch irgendwas ist bekanntlich immer.Bei Tesla (US88160R1014) steht mal wieder CEO Elon Musk im Fokus, der kürzlich in den USA bei einem laufenden Verfahren in den Zeugenstand gerufen wurde. Dort verteidigte er sich gegen Vorwürfe, dass er Anleger im Jahr 2018 mit einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...