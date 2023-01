Das Jahr 2022 ist vorbei und der Aktienmarkt ist in ein neues Jahr gestartet. Doch welche Aktien waren eigentlich die meistgehandelten im vergangenen Jahr? Wir stellen die Top-20 des Brokers Scalable Capital vor. 5. BioNTechAuf Platz fünf und damit die am höchsten gerankte deutsche Aktie steht BioNTech. Der Impfhersteller aus Mainz, der nicht einmal im DAX notiert, erlangte bekanntlich durch die Corona-Pandemie und seinen Impfstoff an Popularität. ...

