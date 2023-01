Nichts zu lachen gab es in den vergangenen Tagen für Siltronic-Aktionäre. So beträgt das Minus im Vergleich zum Vorwochenschluss 6,11 Prozent. Insgesamt zwei der fünf Handelstage beendete der Titel mit Rücksetzern. Richtig fies war es am Donnerstag mit einem Minus von 4,92 Prozent. Sollten Anleger nun alles verkaufen oder besser nachkaufen?

Trotz dieser Verluste bleibt die übergeordnete Charttechnik positiv. Die nächste Hürde kann nämlich immer noch aus dem Stand genommen werden. Immerhin genügt ein Plus von rund neun Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch liegt bei 82,65 EUR. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...