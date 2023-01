Freiburg (ots) -



Damit war nicht zu rechnen. Dass der SC Freiburg zum Bundesliga-Start nach der Winterpause dermaßen zerpflückt wird, hatte sich nicht abgezeichnet. Die Stabilität in den vergangenen eineinhalb Jahren war beachtlich, die Arbeit im Trainingslager in Spanien konzentriert, Anzeichen von Übermut angesichts des zweiten Tabellenplatzes nicht auszumachen. Und doch - das soll nicht unerwähnt bleiben - hatte SC-Coach Christian Streich gerade erst darauf hingewiesen, dass der Umgang mit Rückschlägen entscheidend sein könnte für den weiteren Verlauf der Spielzeit. Sein Team bekommt bereits am Mittwoch die Gelegenheit, zu zeigen, wie bereit es für diese unerwünschte Herausforderung ist. Nach dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt dürfte sich auch das Wolfsburg-Spiel zuverlässiger einordnen lassen. https://mehr.bz/bof8667



