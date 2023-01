Eigentlich sollte das Beleuchtungssystem, das einer US-Highschool vor zehn Jahren eingebaut wurde, Geld und Energie sparen. Seit eineinhalb Jahren ist das Gegenteil der Fall, alle Lichter sind an. Schuld ist ein Softwarefehler. Was seit Monaten an der Minnechaug Regional High School im US-Bundesstaat Massachusetts abläuft, scheint einer Sci-Fi-Groteske entsprungen. Denn an der Schule gehen die Lichter buchstäblich nie ...

