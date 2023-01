Noch scheint alles gut...: Wochenrückblick KW 03-2023 - Wie lange noch Feierlaune?

Anzeige / Werbung

Aus technischer Sicht sind gerade die deutschen Märkte unserer Meinung nach reif für eine Korrektur. Nach einem Plus von fast 25 % im DAX seit Oktober wäre nun ein Durchschnaufen nur gesund.

bevor der Kapitalfluss in die europäischen Aktienmärkte weitergeht, wäre eine Korrektur wünschenswert. Denn die Gewinnrenditen in Europa sind derzeit alternativlos hoch Für Amerikaner sind derzeit europäische Aktien so verlockend wie nur selten zuvor. Aber nicht alles ist eitel Sonnenschein, denn Experten zufolge könnten die Sorgen über die globalen Wirtschaftsaussichten und die Höhe der noch bevorstehenden Zinserhöhungen bald wieder im Mittelpunkt stehen und die Volatilität erhöhen.

Auch der Rohstoffsektor schlägt sich weiterhin wacker. Das Wiedereröffnen der chinesischen Wirtschaft bleibt weiterhin die treibende Kraft, vor allem bei den Basismetallen. Kupfer notiert mit rund 9.340,- USD pro Tonne weiterhin deutlich über der psychologisch wichtigen 9.000,- USD pro Tonne Marke. Bei den Edelmetallen präsentiert sich der Goldpreis weiter hin robust, im Bereich von rund 1.930,- USD je Feinunze!

Quelle: Onvista/Tradingview

Fazit:

Auf ein starken Jahresauftakt können vor allem Europa und Asien zurückblicken. Und das aus gutem Grund.Während der Markt hofft, mit der Inflation gut fertig zu werden, befürchten die Zentralbanker eine zweite Inflations-Runde, die durch die Dienstleistungen ausgelöst wird. Die "hawkishe' Politik könnte daher länger als erwartet andauern, wobei ein Fed-Mitglied (James Bullard) sogar von einer Anhebung der Leitzinsen auf 7 % spricht.

Der lang ersehnte Kurswechsel wird möglicherweise noch nicht sofort erfolgen, was die Frage aufkommen lässt, ob die Zentralbanken, insbesondere die Fed, in der Lage sind, die Inflation einzudämmen und gleichzeitig eine weiche Landung der Wirtschaft hinzubekommen.

So oder so, werden weiter Rohstoffe nachgefragt, vor allem solche, deren mittel- und langfristigen Versorgung noch nicht gesichert ist. Deshalb sollten sich gerade in diesem Bereich gute Investmentchancen ergeben, wie Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen können!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

