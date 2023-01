Die optischen 3D-Messsysteme der NanoFocus AG (ISIN: DE000A3H2242) zur Qualitätssicherung gelten seit Jahren weltweit als technologisch führend. Doch der Schritt vom Laborausrüster in die Produktionsanlagen beispielsweise der Automobil- oder Halbleiterindustrie gelang nicht. Dies scheint sich derzeit zu ändern. Der Mittelständler aus Oberhausen hat sich im von Pandemie und Lieferkettenproblemen geprägten Umfeld neu ausgerichtet und den Turnaround geschafft. Im Halbleiterbereich hat man unter anderem Samsung als Kunden gewonnen und ist in der Produktionslinie der Chip-Herstellung angekommen. Auch wirtschaftlich zahlt es sich mehr und mehr aus: Der Umsatz konnte im ersten Halbjahr 2022 um 46% auf 3,97 Mio. EUR gesteigert werden. Inklusive der 100%-Tochter Breitmeier Messtechnik wird NanoFocus im Gesamtjahr 2022 voraussichtlich bei über 11 Mio. EUR Umsatz und einem operativen Gewinn (EBITDA) liegen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt derzeit bei rund 3 Mio. EUR. Im Interview erläutert NanoFocus-Vorstand Michael Hauptmannl die Neuausrichtung und warum er optimistisch in die Zukunft blickt.

Den vollständigen Artikel lesen ...