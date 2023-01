Der Bitcoin konnte sich in den letzten Wochen wieder deutlich erholen und mit überspringen wichtiger Widerstandsmarken kann ein neuer Bullenmarkt eingeläutet worden sein. Rein aus der zyklischen Betrachtung der letzten Jahre passt der Start aus dem Kryptowinter in eine neue Aufschwungphase genau ins Bild, auch wenn die Kursverluste in der Korrektur mit "nur" 77 % geringer ausfielen aus als in den letzten Abschwungphasen von 2011, 2014 und 2018. Anbei finden sie daher einen Überblick und einen Ausblick ...

