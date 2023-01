They did it again - die nächste Übernahme geht über den Ticker! Saturn Oil + Gas lieferte am Freitag wieder einen Paukenschlag im kanadischen Öl- und Gasgeschäft. Mit der 525 Mio. CAD-Übernahme von Ridgeback Resources macht das Unternehmen aus Calgary damit einen weiteren großen Sprung. In einer Zeit, in der fossile Rohstoffe wieder mehr denn je gebraucht werden, gelingt den Kanadiern erneut ein Deal mit wahrnehmbarer Größe. So steigt die tägliche Förderleistung nach Abschluss der Transaktion um 140% auf ca. 30.000 BOE/Tag. Der Gesamt-Unternehmenswert nähert sich damit immer weiter der Milliarden-Grenze. Eine gute Botschaft für alle Aktionäre, denn das Management bleibt bei seinem erfolgreichen Motto: Wachstum!

