CREDIT SUISSE STARTET SARTORIUS MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 450 EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 120 (125) EUR - 'BUY'MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 46 (49) EUR - 'EQUAL-WEIGHT'UBS HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 50 (43) EUR - 'BUY' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 270 (260) PENCE - 'BUY'BERENBERG HEBT BOLIDEN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 500 (320) SEKBERENBERG STARTET GVS MIT 'BUY' - ZIEL 7,50 EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1100 (1210) PENCE - 'HOLD'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR BT GROUP AUF 145 (183) PENCE - 'MARKET-PERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 3,80 (4,60) EUR - 'MARKET-PERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 100 (116) PENCE - 'MARKET-PERFORM'BOFA SENKT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 60 (61) SEK - 'UNDERPERFORM' CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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