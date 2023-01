Berlin (ots) -



Am heutigen Montag, 23. Januar 2023, ist NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg um 18.40 Uhr live zu Gast im "WELT TALK Spezial" im Studio des Senders: TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard befragt den NATO-Chef wenige Tage nach den internationalen Treffen von Davos und Ramstein und am Vorabend des WELT-Wirtschaftsgipfels. Im Fokus des Talks stehen die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen für das Atlantische Bündnis, Zusagen der Mitglieder für Waffenlieferungen und das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg.



"WELT TALK Spezial" LIVE mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg: Montag, 23. Januar 2023, ab 18.40 Uhr auf WELT Nachrichtensender, im Livestream auf WELT.de, auf YouTube und im Anschluss in der Mediathek (https://www.welt.de/mediathek/) und TV-App.



Pressekontakt:



Solveig Zilly

solveig.zilly@welt.de



Original-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5422806

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de