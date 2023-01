Essen (ots) -Das Branchenportal 11880.com und die Bewertungssuchmaschine werkenntdenBESTEN.de, beides Angebote der 11880 Solutions AG, haben es nach der jährlichen Sistrix-Auswertung unter die Top 100*-Aufsteiger des Jahres 2022 geschafft. Wichtige Investitionen in den Content, ein nutzerzentriertes Design und intelligente Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung (SEO) der 11880 Solutions AG haben die Sichtbarkeit beider Portale in den Suchergebnissen von Google deutlich gesteigert.Sistrix ist ein international bekanntes Tool zur Suchmaschinenoptimierung, das eine umfassende Analyse der Sichtbarkeit einer Website ermöglicht. Dabei werden sämtliche relevante Kennzahlen wie Keywords, Links, Rankings und Social Signals erfasst. 11880.com hat mit einer Steigerung von 28,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2021 Platz 44 erzielt, werkenntdenBESTEN.de landete mit einem Sichtbarkeitsplus von 15,4 Prozent auf Platz 95."Zwei Plätze unter den Top 100 belegen, dass wir im Bereich SEO sehr stark sind. Von der hohen Sichtbarkeit bei Google-Suchen profitieren unsere Unternehmenskunden und alle User", erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "Mein Dank geht an unsere SEO-Experten, die den Wert unserer Produkte mit ihrem Know-how stetig steigern."Durch regelmäßige Produkterweiterungen und Anwendungsoptimierungen der Portale steigen die Nutzerzahlen bei 11880.com und werkenntdenBESTEN.de kontinuierlich. Eine kluge SEO-Strategie sorgt dafür, dass alle Neuerungen schnell beim Nutzer ankommen und Unternehmenskunden die Effizienz ihrer Online-Vermarktung mit 11880-Produkten maximieren können.Der Sistrix Sichtbarkeitsindex spiegelt die Sichtbarkeit einer Domain auf der Google Ergebnisliste wider. Nur wer mit seiner Domain auf der ersten Seite der Google-Ergebnisliste ist, wird auch von Nutzern gesehen und geklickt. Google ändert den Algorithmus regelmäßig, um seinen Nutzern die besten Domains zu ihrer Suche anzuzeigen. Auch im Jahr 2022 gab es für den deutschen Markt wieder zwei große Updates im Mai und September, zwei Product Review-Updates im März und Juli, zwei Spam-Updates im Oktober und Dezember sowie ein weiteres Content-Update ebenfalls im Dezember. Auch im Rahmen dieser Updates zeigten 11880.com und werkenntdenbesten.de ihre Relevanz und steigerten ihre Sichtbarkeit massiv.*www.sistrix.de/news/indexwatch-2022-die-seo-gewinner-des-jahresPressekontakt:11880 Solutions AGAnja Meyeranja.meyer@11880.com0201 8099 188Original-Content von: 11880 Internet Services AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130992/5422808