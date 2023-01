Der DAX startet mit Gewinnen in die neue Handelswoche. Angetrieben von starken US-Vorgaben - der Dow Jones stieg am Freitag um 1 Prozent, für den Nasdaq 100 ging es um 2,9 Prozent nach oben - klettert der deutsche Leitindex rund 30 Minuten vor dem Xetra-Start um 0,2 Prozent auf 15.068 Zähler. Die Sorgen der Anleger haben sich angesichts überwiegend positiver Q-Zahlen in den USA verflüchtigt, aktuell überwiegt die Hoffnung, dass mögliche negative Entwicklungen eingepreist sind. Alle aktuellen Entwicklungen ...

