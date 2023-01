Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit klaren Kursgewinnen beendet und konnte so einen Teil der kräftigen Vortagesverluste wettmachen. Der ATX kletterte um 0,5% nach oben, was für die gesamte Woche gesehen einen Zuwachs von 0,4% bedeutete. Am Vortag hatte der Wiener Markt kräftige Einbußen erlitten, US-Konjunkturnachrichten, die auf eine Abkühlung der Wirtschaft hindeuteten, hatten die Marktstimmung international belastet. Mit Blick auf Inflation und Geldpolitik in Europa standen am Freitag Aussagen von Christine Lagarde im Fokus. Die EZB-Präsidentin hat die Entschlossenheit der Notenbank bekräftigt, im Kampf gegen die Inflation nicht nachzulassen. Die Meldungslage zu den einzelnen Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...