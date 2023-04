Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit Aufschlägen beendet, der ATX konnte sich um 0,6% verbessern. Auch am heimischen Markt kam wie im übrigen Europa Auftrieb durch die guten chinesischen Wirtschaftsdaten, gemischte Stimmungsdaten aus Deutschland und Zahlen zum US-Häusermarkt blieben dagegen im Hintergrund, auch die schwache Eröffnung an der Wall Street konnte nicht belasten. Bei den Einzelwerten standen frische Analystenmeinungen im Fokus des Interesses, Goldman Sachs begann die Bewertung der Bawag mit der Anlageempfehlung "Neutral" und einem Kursziel von 56,0 Euro, die Aktie konnte davon aber deutlich profitieren und ein stolzes Plus von 3,0% erzielen. Die Erste Group meldete sich zu FACC zu ...

