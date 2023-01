NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Daten aus der europäischen Bekleidungsindustrie sähen für Inditex positiv aus, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Daher habe er seine bereits optimistischen Ergebnisschätzungen (EPS) weiter angehoben und gehe von einer weiter guten Umsatzdynamik aus. Die Aktie stehe zudem auf der Liste "Global Best Ideas", da er optimistisch für weitere Marktanteilsgewinne, das längerfristige Wachstum sowie die starke Barmittelschöpfung und die Erträge der Anleger sei./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2023 / 17:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2023 / 00:45 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0148396007

