Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 23.01.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 679 internationalen Medien
Nach Deal mit Milliardenkonzern am Wochenende: Große Kurschance zu Wochenbeginn!?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PL8V ISIN: US15130G6008 Ticker-Symbol: C42A 
Tradegate
19.01.23
12:00 Uhr
0,170 Euro
+0,027
+18,96 %
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CEMTREX INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CEMTREX INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1430,14810:03
0,0000,00008:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CEMTREX
CEMTREX INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CEMTREX INC0,170+18,96 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.