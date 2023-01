DAX und die Januar-Stärke

Anzeige / Werbung

Eines der besten Ausbruchs-Setups überhaupt nutzt frühe Ausbrüche im DAX

Der DAX hat einen durchaus imposanten, um nicht zu sagen fulminanten Jahresauftakt hingelegt. Dabei konnte das Leitbarometer der Deutschen Börse in der Spitze fast 10% binnen 3 Wochen zulegen. Diese Stärke in den ersten Wochen des Jahres ist nicht ungewöhnlich und wird von uns systematisch ausgenutzt. Eine der am besten performenden Breakout-Strategien handelt den Index im Februar Long, wenn er das Januar-Hoch überwindet. Sollte also eine Preis- und Trendbestätigung im Februar kommen, wird mit einem 1000-Punkte-Stop Long gehandelt. Natürlich sollten Sie als Leser eigenverantwortlich entscheiden. Wir kommunizieren lediglich, was unser Ansatz ist.

High-Profit Portfolio

Der Hauptteil meines hauptberuflichen Handels setzt sich aus vier großen Bausteinen zusammen, die Ausbrüche und fundamental basierte, zyklische Trades beinhalten. Aus jedem dieser Bausteine haben wir die Setups herausgearbeitet und in ein High Profit Portfolio gepackt, die das meiste Geld bei gleichzeitig stetiger Entwicklung verdient haben. Ohne Wiedereinsatz der Gewinne hat dieses Portfolio knapp 9 Millionen Dollar seit 1969 verdient (nach Gebühren).

Für Gold bleiben wir bullish. In Kürze folgt hierzu ein Update.

7-minütiges Video zeigt die Gold-Prognose bis April 2025

In diesem Video zeige ich Dir die Entwicklung von Gold im Zusammenhang mit Rezessionen: https://youtu.be/cDGtANKPFYw

Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader

Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/

Umgesetzt werden kann diese, wie auch die anderen Trading-Chancen im Gold z.B. mit folgendem Produkt von Morgan Stanley:

Produkt: Gold Call

Laufzeit: 16.06.2023

WKN: MA988B

Einstieg: market

Hebel: 11

Ziel: 35 Euro

Enthaltene Werte: DE0008469008,DE0008467440