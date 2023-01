Es war ein wildes Spiel, bei dem erneut viele Schwächen der Dortmunder aufgedeckt wurden. Dennoch behielt der BVB zum Auftakt in das neue Jahr gegen den FC Augsburg die Oberhand und gewann mit 4:3. Die Aktie kann daher zum Handelsstart leicht zulegen, zumal es am Wochenende noch eine andere gute Nachricht zu vermelden gab. So ist der Verhandlungsmarathon zwischen Youssoufa Moukoko und Borussia Dortmund beendet. Nach diversen ergebnislosen Gesprächsrunden, die sich über Monaten hinzogen, einigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...