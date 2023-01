Eine Wertberichtigung auf eine Beteiligung in Schweden hat 2022 am Gewinn von SYMRISE gezehrt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel im vergangenen Jahr um gut 2 % auf 795,4 Mio. Euro. Der Umsatz legte dank Übernahmen und höherer Verkaufspreise deutlich zu. Der Konzern schrieb 126 Mio. Euro auf die knapp 30 %-ige Beteiligung am Heimtiernahrungsspezialisten Swedencare ab. Trotz der Wertberichtigung blickt Symrise weiterhin zuversichtlich auf Swedencare - das Wachstum der Schweden hatte im vergangenen Jahr teilweise unter weniger Aufträgen großer Kunden gelitten, da diese erst einmal ihre hohen Lagerbestände abgebaut hatten. Der Swedencare-Aktienkurs war zwar 2022 um mehr als 80 % eingebrochen. Allerdings: Von Ende 2016 bis Ende 2021 war er auch um 2800 % nach oben geschnellt. Ohne die Wertberichtigung ergibt sich für Symrise 2022 ein operatives Ergebnis von 921,6 Mio. Euro. Das sind gut 13 % mehr als 2021. Der Umsatz von Symrise entwickelte sich 2022 besser als erwartet. Er stieg auf 4,6 Mrd. Euro, nach 3,8 Mrd. Euro im Vorjahr. Das ist ein Plus von fast 28 %. Aus eigener Kraft - also Übernahmen und Wechselkurseffekte ausgeklammert - betrug das Plus 11,4 %. Details zur Geschäftsentwicklung wird es am 8. März bei der Veröffentlichung der vollständigen Zahlen geben.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV





SYMRISE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de