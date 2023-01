Das meldete das Statistische Bundesamt heute morgen. Demnach nahm die Zahl der Studienanfänger in den sog. MINT-Fächern um 6,5 % im Vergleich zu 2020 ab. Noch rd. 307 000 junge Leute entschieden sich 2021 also für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik. Für den Rückgang gibt es vor allem 3 Gründe: Die Zahl der Studierenden ist - erstens - bereits seit 2019 insgesamt rückläufig, weil - zweitens - die Zahl der 17- bis 22-Jährigen in Deutschland abnimmt. Drittens wurden wegen Corona weniger Studienanfänger aus dem Ausland zugelassen. Dazu passt die Prognose der KfW wegen es immensen Fachkräftemangels hierzulande wie die Faust aufs Auge: Der sinkende Wohlstand aufgrund dieses Mangels wird in den nächsten Jahren zu einem harten Verteilungskampf führen.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



