Symrise nach dem Kursrutsch: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Nach der Veröffentlichung des vorläufigen Ergebnisses für das Jahr 2022 gab der Kurs der Aktie des globalen Anbieters von Duft- und Geschmacksstoffen und kosmetischen Grund- und Wirkstoffen Symrise (ISIN: DE000SYM9999) um 5 Prozent auf 96,80 Euro nach. Trotz der dynamischen Entwicklung des Kerngeschäftes trübte die Wertberichtigung von 126 Millionen Euro auf die Beteiligung von Swedencare AB - zumindest kurzfristig - die Laune der Börsianer.

Dennoch bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 122 Euro (Deutsche Bank) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Symrise-Aktie. Kann die Symrise-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 105 Euro ansteigen, wo sie zuletzt am 20.1.23 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 100 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Symrise-Aktie mit Basispreis 100 Euro, Bewertungstag 17.3.23, BV 0,1, ISIN: DE000DW2H9Y4, wurde beim Symrise-Aktienkurs von 96,80 Euro mit 0,33 - 0,34 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats ein Anstieg auf 105 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,64 Euro (+88 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 88,704 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Symrise-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 88,704 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MC8DR79, wurde beim Symrise-Kurs von 96,80 Euro mit 0,86 - 0,87 Euro taxiert.

Wenn die Symrise-Aktie in nächster Zeit auf 105 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,62 Euro (+86 Prozent) erhöhen - sofern die Symrise-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 80,622 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Symrise-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 80,622 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HZ8ESX0, wurde beim Symrise-Kurs von 96,80 Euro mit 1,65 - 1,68 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Symrise-Aktie auf 105 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,43 Euro (+45 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Symrise-Aktien oder von Hebelprodukten auf Symrise-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de