Während Mark Zuckerberg unverändert Milliarden in seine Metaverse-Pläne investieren will, streicht Microsoft seine Aktivitäten in dem Bereich zusammen. Im Rahmen des letzte Woche angekündigten Abbaus von 10.000 Stellen wird AltspaceVR eingestellt. Die Aktie nimmt derweil wieder einen zuletzt hartnäckigen Widerstand ins Visier.Wie AltspaceVR in einem Blog-Eintrag bekannt gab, wird der Service zum 10. März 2023 eingestellt. Das Ende für die Plattform bedeutet auch einen vorläufigen Abschied Microsofts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...