Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise hat am Freitag nach Börsenschluss seine Jahreszahlen veröffentlicht. Unter dem Strich haben im vergangenen Geschäftsjahr eine Wertberichtigung auf eine Beteiligung in Schweden und hohe Kosten am Gewinn gezehrt. An der Börse reagieren die Anleger enttäuscht auf das Zahlenwerk und schicken die Aktie auf Talfahrt.Symrise musste Ende vergangenen Jahres 126 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...