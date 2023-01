Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (DFV) hat Dr. Maximilian Knoll zum Generalbevollmächtigten für die Bereiche Betrieb und Schaden/Leistung ernannt. Knoll ist am 01.04.2022 in das Unternehmen eingetreten und leitet seitdem die Abteilung Versicherungstechnik. In dieser Funktion ist der Volljurist neben der Durchführung aller betrieblichen Prozesse und der Schaden-/Leistungsregulierung auch für den Kundenservice sowie für die weitere Automatisierung der Regulierung verantwortlich. Knoll hat ...

