Niedrigere Gaspreise, rückläufige Inflation, Chinas Öffnung - es sieht nicht mehr ganz so rabenschwarz aus. Doch wurde letzte Woche einmal mehr deutlich: Die Notenbanker lassen nicht locker und halten an ihrem Kurs steigender Leitzinsen fest. 23. Januar 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach dem Rutsch unter 15.000 Punkte am Donnerstag stehen die Zeichen für die neue Handelswoche wieder auf Grün. Rückenwind kommt von der Wall Street: Dort hatte der S&P 500 am Freitag um 1,9 Prozent zugelegt, der ...

