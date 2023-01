Köln (www.fondscheck.de) - Im Dezember erwiesen sich die Annahmen der Marktteilnehmer hinsichtlich der weiteren Notenbankpolitik insgesamt als zu optimistisch, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Stable Absolute Return Fonds (ISIN LU1525525306/ WKN A2AN1Y).Es sei zu deutlichen Verlusten sowohl an den Aktien- als auch an den Rentenmärkten gekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...