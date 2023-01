Der US-Konzern Wolfspeed will im Saarland das weltweit größte Werk für Halbleiter aus Siliziumkarbid (SiC) zum Einsatz unter anderem in Elektrofahrzeugen aufbauen. An der Fabrik wird sich auch Autozulieferer ZF mit einem Minderheitsanteil beteiligen. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf "Kreise, die mit dem Projekt vertraut sind". Wolfspeed wird die Fabrik für SiC-Halbleiter dem Bericht ...

