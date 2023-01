Die Digitalisierung im Gesundheitswesen schreitet voran. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommt mittlerweile auch das E-Rezept in Schwung. Der IT-Dienstleister Compugroup profitiert von dieser Entwicklung, was sich auch im Kursverlauf niederschlägt. Zudem könnte bald ein charttechnisches Kaufsignal hinzukommen.Die Compugroup-Aktie hatte in der Vorwoche bei 42,78 Euro ein neues 6-Monats-Hoch markiert, konnte dieses Niveau aber nicht halten. Zum Wochenende hin fiel der Kurs auf 40 Euro zurück und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...