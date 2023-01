Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3862/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/94 schmunzle ich über die Rechtschreibprüfung, die aus Börseplausch Bierflasche macht, habe eine Idee für die Wiener Zeitung, berichte über das Semifinale des 14. Aktienturniers mit FACC-Chance. Und dann noch über eine Komplettherausnahme österreichischer Aktien aus einem Top-Index, weiters erneut Kontron-Good News und News zu Pierer Mobility, Voquz Labs, EVN bzw. Research zu ATX, SBO, voestalpine. Was es mit ADX und OMV auf sich hat', sage ich auch, ...

